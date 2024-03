Come scegliere un buon servizio cloud per i propri file? Alcuni fattori

Tra gli strumenti più utili per il lavoro da remoto, un posto in prima fila è riservato al Cloud Storage, ovvero allo spazio di archiviazione, gratuito o a pagamento, che viene concesso agli utenti sui server dei giganti Tech, come ad esempio Google con il suo Drive.

Nel farlo, vogliamo partire proprio dalla Grande G: Google Drive è un servizio che quasi tutti gli utenti che possiedono un indirizzo Gmail conosceranno per via dello spazio gratuito a disposizione da ben 15GB. Si tratta di un'interessante opzione di partenza per un uso privato, ma chi ha bisogno di più spazio può accedere ai piani a pagamento di Google One, con cui è possibile ampliare la propria archiviazione partendo da 19.99 euro all'anno per avere 100GB aggiuntivi.

Oltre all'archiviazione, Google One consente di aggiungere anche altri utili strumenti come la VPN e le funzionalità di editing avanzate su Google Foto.

Un'alternativa a BigG arriva direttamente da Microsoft, con la sua soluzione molto popolare in ambito istituzionale. Stiamo parlando di OneDrive, che col suo piano Microsoft 365 gratuito offre fino a 5 GB di archiviazione in cloud e fino a 15 GB sulla casella di posta elettronica.

I piani a pagamento partono da 20 euro all'anno oppure 2 euro al mese e permettono di sbloccare da 100 GB a 6 TB di spazio sul proprio cloud.

Terzo, ma non per importanza, Apple iCloud. Il servizio della mela offre un piano gratuito per gli utenti iscritti, che consente di avere accesso a 5 GB di spazio sui server di Cupertino. Con i piani a pagamento iCloud+ si possono potenziare le proprie possibilità espandendo lo spazio da 50 GB fino a 12 TB a seconda delle proprie esigenze, con prezzi a partire da 0,99 euro al mese.

Altri servizi molto popolari sono anche Dropbox, con il suo piano gratuito da 2 GB, e Box, che invece offre ben 10 GB.