Come scegliere il miglior piano dati? 3 consigli per cambiare operatore

Dopo aver passato in rassegna i motivi per cui utilizzare il Wifi 7, torniamo a parlare di connettività e, per la precisione, di dati mobili per toccare un argomento sensibile a molti: come scegliere il miglior piano e, di conseguenza, operatore?

Il consiglio più basilare che possiamo darvi è quello di comprendere prima di tutto quali siano le vostre esigenze. Nello specifico, è importante capire quali sono i luoghi che frequenterete e sarà di vitale importanza comprendere il livello di copertura dei vari operatori principali: l'offerta migliore del mondo potrà fare molto poco se persino dentro casa avrete problemi a navigare.

Indagate ogni volta che vi vengono a trovare, oppure fate sondaggi in ufficio per capire, anche lì, com'è la ricezione.

Secondo fattore, non meno importante, riguarda le vostre necessità in relazione alla quantità e alla velocità. Se non avete grosse pretese, potreste valutare le offerte degli operatori cosiddetti "virtuali", che si poggiano su operatori fisici a prezzi più concorrenziali e con pacchetti dati interessanti, ma solitamente con qualche limite per quel che riguarda la velocità e il consumo giornaliero dei dati.

Se, invece, siete interessati a una linea per la vostra casa e non siete raggiunti dalla fibra, potrebbe tornarvi utile dare un'occhiata alla nostra prova di AlpSIM, operatore che offre veri e propri piani flat con giga illimitati e a velocità massima anche in 5G.

