Come scegliere quando far riavviare Windows 11? L'opzione Orario di Attività

Dopo aver visto come installare Windows 11 senza account Microsoft, cerchiamo di approfondire un'altra importante questione legata al sistema operativo di Microsoft: quella degli aggiornamenti. Con questa breve guida, infatti, vi spieghiamo come impostare un orario per gli aggiornamenti di Windows 11.

Gli aggiornamenti del PC possono essere un problema se vi chiedono di riavviare il dispositivo (o peggio, vi obbligano a farlo) mentre lo state usando per il lavoro, lo studio, l'intrattenimento o per una sessione di gaming. Tuttavia, potreste non sapere che è possibile impostare gli Orari di Attività per evitare che un fastidioso (quanto utile) update interrompa il vostro flusso di lavoro.

Per farlo, aprite le Impostazioni di Windows, e da qui scendete fino a Windows Update. Nel sottomenu degli aggiornamenti dell'OS di Microsoft dovrete poi cliccare su "Opzioni avanzate" e, infine, scendere fino a Orario di Attività, che potrete impostare secondo gli orari che preferite. L'impostazione di default va dalle 8:00 alle 17:00, ma cliccando sulla tendina a destra del box Orario di Attività potrete modificare manualmente gli orari, estendendoli o riducendoli a seconda delle vostre esigenze.

Durante l'Orario di Attività, il vostro PC non si riavvierà automaticamente per installare gli aggiornamenti. Si tratta dunque di un accorgimento utilissimo per permettervi di lavorare senza timore di essere interrotti da un aggiornamento.

Se volete essere certi che, anche al di fuori degli orari di lavoro, il vostro PC non si riavvii da solo, potete attivare il toggle "Avvisami quando è richiesto il riavvio per completare un aggiornamento". Questo toggle si trova sempre nelle Impostazioni del sistema operativo, nel sottomenu di Windows Update e nella tendina "Opzioni Avanzate". Prima di dimenticarvi di riavviare il PC per settimane, però, fatevi un favore: ricordate di installare l'aggiornamento Moment 3 22H2 di Windows 11!