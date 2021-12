Come scegliere e riconoscere le mascherine FFP2 originali? C'è uno strumento ad hoc

A partire dal 25 Dicembre 2021, il Governo ha imposto l'obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici. A seguito di tale decisione, si è assistito ad un incremento esponenziale delle vendite, con conseguente crescita dei prezzi. Tuttavia, sul web è facile imbattersi in mascherine FFP2 non a norma.

Dal momento che si tratta di dispositivi di protezione individuale, è necessario accertarsi di ciò che si sta comprando.

Sulle mascherine FFP2 è presente al fianco del marchio CE un codice a quattro cifre che indica l'ente che ha certificato la mascherina. Tale codice può essere inserito direttamente sul tool ad hoc dell'Unione Europea, nel campo "Keyword On Notified Body Number". A questo punto si visualizzerà una lista che mostrerà tutte le informazioni del caso e le certificazioni ottenute.

Se sulla mascherina non è presente il marchio CE o il codice in questione, non significa che sia contraffatta. In tal caso potrebbe esserci il marchio KN95, che indica la certificazione ottenuta in Cina. Ciò vuol dire che la mascherina è stata importata in Italia con la deroga dell'INAIL. In tal caso consigliamo di accedere alla pagina ad hoc del sito INAIL dove sono presenti tutti i codici per identificarle rapidamente.