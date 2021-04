Come scegliere il servizio di streaming musicale predefinito di Siri su iPhone ed iPad?

Continua il nostro focus sul nuovo iOS 14.5 che è disponibile dalla giornata di ieri. Il changelog dell'aggiornamento è davvero molto ampio ed include delle novità sostanziose che abbracciano tutti gli aspetto dell'OS, tra cui anche Siri. Con iOS 14.5, infatti, è possibile scegliere il servizio di streaming musicale predefinito di Siri.

Fino all'altro ieri, infatti, per riprodurre una canzone su Spotify era necessario pronunciare la frase "Hey Siri, riproduci I Beatles su Spotify", ma ora non sarà più così perchè Apple ha deciso di aprire le porte del proprio assistente personale anche ai servizi di streaming di terze parti.

La scelta avviene in maniera semplice e non c'è alcuna opzione specifica che permette di impostare, ad esempio, Spotify come servizio di streaming predefinito.

Il funzionamento è molto semplice:

Chiedete a Siri di riprodurre un artista, una canzone o un album senza pronunciare il servizio musicale ma dicendo solo "Hey Siri, fammi ascoltare i Beatles", ad esempio;

A questo punto Siri proporrà un elenco di tutte le applicazioni musicali che sono installate sul vostro iPhone: se ad esempio volete scegliere Spotify come app di default, dalla lista che vi viene proposta fate un tap su di esso.

Siri potrebbe anche chiedere il permesso di accedere ai dati dell'app musicale, ma in caso contrario comunque dopo aver effettuato tale scelta la riproduzione non avverrà automaticamente da Apple music.