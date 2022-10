Come avere le schede di Esplora file su Windows 11? Si può anticipare l'update

Sono passate ormai un paio di settimane dall'inizio del rollout di Windows 11 22H2, ma alcuni utenti potrebbero non aver avuto ancora modo di beneficiare di tutte le novità incluse in questo corposo aggiornamento.

Non sono affatto pochi, oltretutto, gli utenti colpiti da bug su stampanti e GPU e prontamente Microsoft è intervenuta rilasciando un fix per le prestazioni di Windows 11 22H2.

Infine, alcune delle novità verranno introdotte solo con la nuova build 22622, che arriverà per tutti proprio nel corso del mese di ottobre 2022. Come in molti già sapranno, la versione 22H2 nel prossimo aggiornamento introdurrà la possibilità di usare un sistema a schede su Esplora Risorse, un concetto mutuato dai browser e già presente su numerose GUI di Linux da tempo.

Disponibile già da tempo nei canali insider, il pacchetto è già pronto per essere installato in anteprima nella sua versione definitiva. Senza girarci troppo attorno, per attivare questa funzionalità è necessario scaricare il pacchetto KB5015669 per sistemi x64 e ARM:

L'unico requisito è quello di avere già installata la build 22621. Seguite la procedura di installazione e non dovreste riscontrare alcun problema nell'attivazione delle nuove feature. Se, invece, voleste eliminare questo aggiornamento, vi basterà andare nelle Impostazioni di sistema, voce Windows Update. Da questa scheda, scegliere Cronologia aggiornamenti e, infine, Disinstallare gli aggiornamenti. Dalla finestra successiva, scegliere KB5015669 e il gioco è fatto.