Come uno sciame di api ha fatto ritardare un volo di tre ore

La scorsa settimana un aereo commerciale all'aeroporto di Houston, che doveva partire per Atlanta, è stato ritardato per circa tre ore a causa di uno sciame d'api che si era attaccato all'ala del velivolo. Per gli addetti ai lavori era sicuramente la prima volta, ma hanno mantenuto la calma senza far del male agli impollinatori.

"Il volo Delta 1682 del 3 maggio da Houston-Bush ad Atlanta ha subito un ritardo a causa di un gruppo di api amichevoli", afferma il portavoce di Delta Air Lines Morgan Durrant in una dichiarazione. La compagnia aerea non ha permesso ai passeggeri di salire a bordo dell'aereo mentre lo sciame era ancora attaccato all'ala.

Inizialmente la compagnia aerea ha prima provato a chiamare un apicoltore per aiutare a risolvere il problema, ma in seguito ha stabilito che all'esperto non sarebbe stato permesso di toccare l'aereo e quindi hanno provato un'altra soluzione. Alla fine, quando il capitano ha deciso di accendere il motore, le api se ne sono andate di loro spontanea volontà.

Incredibilmente, questa non è la prima volta che uno sciame di api "attacca" un aereo. Nel 2018, pensate, circa 20.000 api si sono riunite intorno il motore di un aereo della Mango Airlines in Sud Africa, ritardando alla fine tre dei voli della compagnia. E lo stesso è accaduto nel marzo 2017, quando uno sciame si è insinuato vicino alla stiva di un aereo dell'American Airlines a Miami, ritardando il volo di circa quattro ore.

A proposito, sapete che il cambiamento climatico sta mutando orribilmente le api?