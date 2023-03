Come gli scienziati hanno trovato un modo completamente nuovo di misurare il tempo

Il tempo è solo una concezione umana e il modo che abbiamo per "calcolarlo" si adatta soltanto ai nostri scopi. Nonostante questo discorso possa essere difficile da capire, dovete sapere che il tempo non scorre in modo uniforme all'interno dell'Universo e persino sulla Luna dovremmo forse calcolarlo in modo differente, ma non solo.

Nel mondo quantistico, ad esempio, la concezione di "qui" e "ora" non può adattarsi come la conosciamo. Così, in uno studio del 2022, degli scienziati, attraverso i loro esperimenti sulla natura ondulatoria di qualcosa chiamato stato di Rydberg, hanno rivelato un nuovo modo di misurare il tempo che non richiede un punto di partenza preciso.

Esistono quelli che si chiamano atomi di Rydberg che sono eccitati (con dei raggi laser) con uno o più elettroni che hanno un numero quantico principale molto alto. In alcune applicazioni, un secondo laser può essere utilizzato per monitorare i cambiamenti nella posizione dell'elettrone, compreso il passare del tempo.

Queste tecniche, pensate, possono essere utilizzate per misurare la velocità di alcuni componenti elettronici ultraveloci. Indurre gli atomi negli stati di Rydberg è un trucco utile per gli ingegneri, soprattutto quando si tratta di progettare nuovi componenti per computer quantistici, ma gli addetti ai lavori hanno scoperto anche una sorta di "effetto collaterale di questi atomi.

Questi elettroni eccitati hanno delle "impronte digitali" - sotto forma di onde - che i fisici hanno dimostrato essere abbastanza coerenti e affidabili per essere utilizzati come segnatempo. Certo, ci vorrà del tempo, ma la nuova scoperta apre le porte a possibili applicazioni future.