Ecco come gli scienziati pensano di raggiungere la velocità di curvatura

La propulsione a curvatura, detta anche ipervelocità, è un concetto che da sempre affascina i fisici, non solo i fan di Star Trek. Secondo questa nuova teoria, potremmo essere in grado di viaggiare a una velocità superiore di quella della luce.

Secondo una ricerca pubblicata su Classical and Quantum Gravity, la chiave di volta risiede nel cosiddetto “osservatore superluminale”: esso è un concetto ipotetico in cui si visualizza l’universo viaggiando più veloci della luce. Affinché questo sistema sia possibile, devono essere studiate due teorie cardine del mondo fisico: la relatività generale e la meccanica quantistica. La prima è il campo di ricerca di Albert Einstein, grazie al quale riusciamo a definire lo spaziotempo e come i corpi si muovono nell’universo a velocità subluminali; la seconda, invece, spiega come le particelle subatomiche reagiscono tra loro.

Il gruppo di ricerca, guidato dal fisico teorico Andrzej Dragan, dell’Università di Varsavia dell’Università Nazionale di Singapore, ha preso in considerazione una dimensione spaziale e tre dimensioni temporali (1 +3).

Secondo la relatività, tempo e spazio sono sorprendentemente simili tra loro, l’unica differenza matematica è quella relativa al segno meno presente nell’equazioni, spiega Dragan a Popular Mechanics. Quando l’osservatore va più veloce della luce, cambia anche la differenza tra i segni, in quanto il tempo e lo spazio devono invertirsi.

“Il tempo dell’osservatore superluminale diventa lo spazio di quello subliminale, e il loro spazio diventa tempo”, spiega l’autore. Se vogliamo veramente studiare lo spazio e il tempo come entità diverse, dobbiamo aggiungere un secondo insieme di due dimensioni, ottenendo due insiemi di dimensioni equilibrate. Con questa "piccola" osservazione, la velocità di curvatura non dovrebbe essere solo fantascienza, ma la strada è ancora lunga.