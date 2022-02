Ecco come fanno gli scienziati a prenotarsi il telescopio spaziale James Webb

Il telescopio spaziale James Webb dopo anni di rinvii e ritardi ha finalmente raggiunto la sua destinazione e si sta preparando per scattare magnifiche foto del nostro Universo. Oggi non vi parleremo delle incredibili capacità dello strumento - visto che lo abbiamo fatto tante volte - ma vogliamo spiegarvi come "prenotare" una sessione con Webb.

Così com'è facile da immaginare, sono tante le richieste per utilizzare lo strumento. Tutto funziona ad ore; gli scienziati hanno un tempo limitato per ottenere delle osservazioni specifiche su un bersaglio scelto precedentemente. Il tempo del telescopio è suddiviso in alcune categorie e in base alle ricerche che devono essere attuate.

6.000 ore sono state destinate a quello che viene chiamato "programma di osservazione generale", mentre gli scienziati di tutto il mondo hanno richiesto in tutto circa 24.500 ore... quindi la selezione è fondamentale. Sarà un gruppo anonimo di scienziati che analizzerà le richieste e sceglierà quali approvare e quali no.

Lo Space Telescope Science Institute (STScI) di Baltimora gestisce questo stesso processo per il telescopio spaziale Hubble e ora lo farà anche per Webb. Questo processo di selezione è stato al centro di diverse polemiche e negli anni ha subito diverse modifiche per cercare di essere equo e giusto per tutti gli scienziati.

La verità è che ci sono troppe richieste e troppo poco tempo a disposizione per accettarle tutte, purtroppo. Nel frattempo, ecco cosa farà il telescopio spaziale James Webb nei prossimi 5 mesi.