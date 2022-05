Come scollegare computer da WhatsApp Web? Bastano pochi click

Ormai conosciamo tutti WhatsApp Web, la versione del servizio di messaggistica accessibile da browser alternativa all’app effettiva per desktop. Se per accedere è sufficiente scansionare il codice QR mostrato sul monitor, come si fa a scollegare il computer da WhatsApp? In realtà i passaggi da seguire sono pochi ed estremamente intuitivi.

Se per caso vi dovesse capitare di prestare il vostro PC o laptop a un amico, un collega di lavoro o compagno di studi e voleste accertarvi di proteggere le vostre conversazioni sull’applicazione di messaggistica di casa Meta, sarà sufficiente allora seguire uno dei due percorsi pensati per disattivarla in pochissimo tempo.

Direttamente da computer dovrete banalmente aprire WhatsApp Web e cliccare sui tre puntini verticali presenti alla destra dell’icona del profilo e dei pulsanti dedicati a Stato e nuove chat. A questo punto, dal menu a comparsa dovrete cliccare su Disconnetti affinché l’account su smartphone non risulti più associato al browser su cui utilizzare il servizio.

Alternativamente, da smartphone dovrete seguire un procedimento leggermente diverso: aperto WhatsApp, dovrete premere sempre sui tre puntini collocati in alto a destra e poi sulla voce “Dispositivi Collegati”. La schermata aperta vi mostrerà le sessioni già aperte e da cui sarà possibile disconnettersi semplicemente toccando la voce d’interesse e poi sulla scritta rossa Disconnetti. Niente di più semplice!

