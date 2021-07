Come scomporre la plastica? Con il rumine delle mucche

Gli scienziati già sospettavano che i batteri presenti nello stomaco delle mucche potessero essere utili per scomporre i materiali plastici, poiché nella loro dieta erano già presenti poliesteri vegetali naturali.

La dott.ssa Ribitsch, dell'Università delle Risorse Naturali e delle Scienze di Vienna, ha affermato: "Un'enorme comunità microbica vive nel reticolo ruminale ed è responsabile della digestione del cibo. Sospettavamo quindi che alcune attività biologiche potessero essere utilizzate anche per l'idrolisi del poliestere" un tipo di reazione chimica che porta alla decomposizione.

Questi organismi possono quindi già scomporre materiali simili, ed è per questo motivo che gli autori dello studio hanno deciso di esaminare tre tipi di poliesteri. Il polietilene tereftalato, o PET, usato comunemente nei tessuti e negli imballaggi; il polibutilene adipato, o PBAT, una plastica biodegradabile spesso usata per i sacchetti compostabili; il polietilene furanoato, o PEF, un materiale a base biologica ottenuto da risorse rinnovabili.

Hanno quindi incubato il liquido ruminale, contenente i microrganismi, con questi tre tipi di plastiche per capire quanto efficacemente avrebbe decomposto i materiali. Secondo i risultati, pubblicati su Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, tutte le plastiche esaminate sono state scomposte perfettamente dai batteri dello stomaco delle mucche.

Rispetto a ricerche simili, che sono state fatte su singoli microrganismi, Ribitsch ed i suoi colleghi hanno scoperto che è il liquido ruminale ad essere più efficace, il che potrebbe indicare che la comunità microbica presente potrebbe avere un vantaggio sinergico, probabilmente grazie alla combinazione di enzimi, e non ad uno in particolare.

Il gruppo di ricerca è quindi impaziente di effettuare ulteriori studi sull'argomento per applicare le comunità microbiche scoperte come potenziale risorsa ecologica. Una svolta innovativa quanto la possibilità di trasformare la plastica in schiuma, di cui avevamo già trattato in questa notizia.