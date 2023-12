Ecco come scoprire se il tuo cane ti ama davvero, secondo la scienza

Gli scienziati, pur evitando di usare termini antropomorfici come "amore" per descrivere le emozioni degli animali, hanno iniziato a esplorare questa questione con un approccio più aperto. Osservando il comportamento dei cani, è chiaro che mostrano un'affezione profonda verso gli umani, che potrebbe essere descritta come amore.

Tuttavia, riconoscere un concetto così particolare in una specie che non può esprimerlo verbalmente è una sfida. Le ricerche si sono concentrate su misure comportamentali e fisiologiche. Ad esempio, l'ansia da separazione nei compagni più antichi degli esseri umani, che si manifesta con comportamenti angosciati in assenza del padrone, è un segno esagerato di attaccamento, simile a quello tra madre e figlio.

Altri studi hanno esaminato la sensibilità dei nostri amici a quattro zampe agli stati emotivi umani, come avvicinarsi quando siamo tristi, che potrebbe essere interpretato come un'espressione di amore. Dal punto di vista fisiologico, studi sul battito cardiaco e sui livelli di ossitocina nei pet suggeriscono un legame emotivo con i loro padroni.

Ad esempio, il battito cardiaco di cani e padroni si abbassa quando si riuniscono, e i livelli di ossitocina, un neurotrasmettitore associato al legame affettivo, aumentano sia negli animali che nei loro padroni quando si guardano negli occhi. Inoltre, l'imaging cerebrale mostra attività in aree del cervello associate alla ricompensa quando i cani vedono i loro padroni o sentono la loro voce.

La risposta quindi è un "sì" al 90%. D'altronde non serve la scienza questa volta: chi ha un cane - e lo ama - lo sapeva fin dall'inizio. A tal proposito, ecco qual è la razza più intelligente.