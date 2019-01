Come scoprire i colori che hanno caratterizzato il vostro Instagram nel 2018

Il 2018 è passato ed è già tempo di guardare al nuovo anno. Tuttavia, per coloro che hanno nostalgia, arriva un interessante strumento per Instagram battezzato "Year of Color" che consente di scoprire quali sono i colori che hanno caratterizzato il proprio profilo nel 2018.

Un modo simpatico per capire quali sono i colori più usati, che spesso sono lo specchio dello stato d'animo e dei posti visitati.

Il funzionamento del tool è molto semplice: basta collegarsi a questo indirizzo utilizzando le proprie credenziali di Instagram per veder comparire un vero e proprio spettro di colori contenente i toni più utilizzati.

Year of Color fondamentalmente estrae le tonalità dalle fotografie con più like e genera un diagramma basato sulle sfumature dei 100 migliori snapshot. Chiaramente, più grande è la paletta dei colori e più significa che il colore è presente nelle fotografie dell'anno passato.

L'applicazione consente anche di accedere a varie opzioni per riorganizzare i punti in base a fattori quali luminosità, saturazione, tempo e popolarità.

Una volta soddisfatti del risultato, sarà possibile condividere l'immagine generata su Instagram o preordinare una stampa da attaccare al muro della propria stanza tipo poster.

Si tratta senza dubbio di uno strumento apprezzabile, fateci sapere nei commenti quali sono i risultati che vi ha generato!