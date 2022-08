Come scoprire se il Mac ha uno spyware? Si può nascondere in un MacBook

Dopo aver visto come capire se Windows ha uno spyware, proponiamo il rovescio della medaglia agli appassionati in possesso di un dispositivo con la mela: come fare, quindi, per capire se sul nostro Mac o MacBook si nasconde uno spyware?

La domanda per qualcuno potrebbe risultare spiazzante, ma contrariamente a quanto si possa immaginare anche i dispositivi con MacOS possono essere vulnerabili a questa possibilità e, in generale, più aumenta la loro diffusione e più aumentano anche episodi di questo tipo.

Analogamente a quanto accade su Windows, una prima campanella d'allarme potrebbero essere proprio le prestazioni. Una variazione sensibile nella gestione delle risorse del Mac può essere un segnale piuttosto importante della presenza di qualcosa che le sta occupando.

Come su PC tradizionali, anche su macOS è possibile scandagliare i processi in esecuzione. Per farlo, aprire Applicazioni, poi Utilità e andare alla ricerca di Monitoraggio Attività. Da qui, cercate processi che non vi sembrano familiari o sono sospetti.

Come suggeriscono i ragazzi di SlashGear, inoltre, può tornare utile attivare il Firewall dalle impostazioni relative a Privacy e Sicurezza, così come la modalità Stealth sempre dalle opzioni del Firewall.

Due gli approcci più efficaci per eliminare eventuali software malevoli dal nostro Mac. Per prima cosa, verificare la presenza di aggiornamenti, che spesso sono indirizzati proprio a specifiche vulnerabilità. In secondo luogo, qualora vi trovaste con le spalle al muro è consigliabile reimpostare il Mac formattando le unità di memoria. Questo è possibile farlo dando il comando Riavvia al Mac e, alla riaccensione, premendo CMD + R per entrare in modalità Recovery. Da qui, scegliere Utilità Disco e formattarlo completamente.

Questo comporterà la cancellazione di tutti i dati personali, quindi ricordatevi di procedere prima di tutto al salvataggio dei ricordi e dei documenti più importanti.

