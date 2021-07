Come scoprire se la propria città sarà coperta dalla fibra di Open Fiber?

Qualche giorno fa abbiamo spiegato come verificare la copertura di Open Fiber. Quest'oggi ci soffermiamo su un altro aspetto importante legato alla disponibilità della fibra ottica FTTH della società pubblica.

Se volete scoprire se la vostra abitazione e città è interessata dai lavori di copertura della fibra ottica Open Fiber FTTH, in vostro soccorso c'è il tool dedicato sul sito web di Open Fiber dove è possibile ottenere tutte le informazioni del caso. Una volta inserita regione, provincia e città, lo strumento restituirà una serie di dati tra cui il bando, il piano cantiere, lo stato del cantiere (se disponibile agli operatori), l'importo dei lavori, lo stato del cantiere (se ad esempio sono stati completati) ed altro.

Ma non è tutto, perchè è possibile anche visualizzare lo stato di avanzamento dei lavori per la tecnologia FTTH ed FWA nei cluster C&D (in progettazione, in apertura, aperto, in chiusura, lavori completati, collaudato, disponibile agli operatori), oltre che consultare l'anno in cui partirà un cantiere e l'avanzamento.

Open Fiber evidenzia come la fibra ottica sia già disponibile in molte aree d'Italia. Tramite la stessa pagina è anche possibile scaricare la lista dei cantieri, che viene puntualmente aggiornata dai gestori in base allo stat. Se nello stato figura "servizio over 30 non previsto", Open Fiber sottolinea che "si intende che non sono previste coperture con tecnologia FWA ma solo in FTTH".