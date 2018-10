Come scoprire se il proprio profilo Facebook è stato vittima della vulnerabilità

Nel corso dell'ultimo fine settimana si è a più tratti parlato della vulnerabilità che ha interessato Facebook e che a giudicare da quanto affermato dallo stesso amministratore delegato, Mark Zuckerberg, avrebbe riguardato tra 50 e 90 milioni di profili a livello mondiale, che sono stati disconnessi per ragioni di sicurezza.

La vulnerabilità riguardava la funzione "Visualizza come.." che consente agli utenti di vedere come appare il profilo dalla vista di qualcun altro, che ha consentito ad alcuni utenti malintenzionati di rubare i token di accesso che fornivano l'accesso agli account personali delle persone.

Facebook ha provveduto a resettare i token di 90 milioni di account, disconnettendoli nella giornata di venerdì.

I token di accesso sono l'elemento che tengono gli utenti collegati a Facebook sui dispositivi e vengono salvati per evitare di dover reinserire la password ogni qualvolta si tenta di utilizzare il sito. A causa dell'hacking, Facebook ha già ripristinato i token di accesso.

La domanda che si fanno in molti è la seguente: come faccio a sapere se il mio account è stato interessato, e cosa dovrei fare?

La risposta è semplice: innanzitutto bisogna precisare che non è necessario il cambio di nessuna password, contrariamente a quanto affermato da molti. Facebook lo ha immediatamente precisato nel post ufficiale pubblicato sul blog e lo ribadiamo anche noi.

Per scoprire se il proprio account è stato compromesso non è disponibile alcun tool ufficiale, dal momento che non si è trattato del furto di dati. Se il profilo è stato disconnesso senza motivo, sia su PC che dalle applicazioni, vuol dire che rientra tra i 90 milioni, altrimenti no.

Facebook ha anche disabilitato a scopo precauzionale la funzione "visualizza come", ed a riguardo non sono disponibili informazioni sull'eventuale ripristino.