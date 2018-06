Come scoprire se la vostra Carta d'Identità Elettronica è difettosa

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante i difetti di fabbricazione segnalati da molti utenti possessori della Carta d'Identità Elettronica, su cui sta indagando la Corte dei Conti.

In totale, le Carte d'Identità Elettroniche in circolazione sarebbero circa 350 mila, a causa di un problema registrato con il microchip, che in alcuni casi rende praticamente impossibile effettuare l'identificazione anche negli aeroporti, come vi abbiamo raccontato attraverso il racconto di una donna.

Il Ministero dell'Interno ha provveduto a mettere a disposizione dei cittadini uno strumento che consente loro di controllare se la Carta d'Identità Elettronica in possesso è difettosa.

"A seguito di una verifica dei processi di produzione, è stato rilevato che alcune Carte di Identità Elettroniche presentano un difetto nel chip: questo contiene una data di emissione diversa da quella correttamente riportata sul fronte del documento" si legge in una breve nota disponibile a questo indirizzo, attraverso cui è possibile effettuare la verifica.

Nella pagina che vi abbiamo linkato poco sopra, basta inserire il proprio codice fiscale, il numero di serie della Carta d'Identità Elettronica e si può verificare in tempo reale se questa rientra tra i documenti fallati o meno.

L'Interno sottolinea che la sostituzione avverrà in maniera totalmente gratuita e sarà a carico del Poligrafico.