Come scoprire se un testo è scritto da IA: le prime svolte, anche per Google

Abbiamo iniziato il 2023 con una chiacchierata con ChatGPT, l'intelligenza artificiale di OpenAI. Qualcosa ci diceva che di lì a poco se ne sarebbe discusso molto e infatti così è stato: tra possibili maxi investimenti di Microsoft e altro, gli occhi del mondo Tech sono puntati lì. Ma come si riconosce un testo IA? Approfondiamo la questione.

Ebbene, anche in virtù dei sempre più insistenti rumor che vorrebbero Satya Nadella e soci pronti a integrare ChatGPT nel motore di ricerca Bing (e non solo), a inizio 2023 si sta discutendo in modo importante su come contrastare la potenziale "invasione" dei contenuti scritti con IA su Google e simili. Capite bene, infatti, che potrebbe trattarsi di una questione non di poco conto, su cui stanno iniziando a interrogarsi anche gli utenti.

Ebbene, vale la pena notare che, allo stato attuale delle cose, ChatGPT è ferma al 2021. La conoscenza storica del database dell'IA si ferma infatti a quell'anno, così come non risulta possibile per ChatGPT collegarsi a Internet. In parole povere, la soluzione di OpenAI non può scrivere contenuti al passo coi tempi, ad esempio una notizia odierna, in quanto la risposta in quei contesti è "Non sono in grado di fornirti informazioni sugli eventi attuali o futuri in quanto il mio training si è fermato nel 2021 e non posso accedere a fonti di informazione in tempo reale".

Le potenziali problematiche, già attuali, sono però legate anche a contenuti evergreen, in quanto capite bene che sui motori di ricerca c'è un po' di tutto. Inoltre, in ottica futura, potrebbero effettivamente iniziare a proliferare contenuti scritti con IA di questo tipo, nonché testi inizialmente "copiati" da altre fonti e fatti successivamente "riscrivere" all'intelligenza artificiale. In questo contesto, i principali attori del settore stanno correndo ai ripari sin da ora.

Ad esempio, come fatto notare da Search Engine Journal, si fa riferimento al watermarking dei contenuti IA, ovvero all'inserimento di una "filigrana" che consenta di identificare il tutto. Sembra che OpenAI stia lavorando a questo, anche se la discussione in merito non è di poco conto e coinvolge i potenziali metodi che potrebbero venire utilizzati dai malintenzionati per "aggirare" il watermark. Un potenziale metodo, ad esempio, è quello che riguarda il passaggio per un'altra IA per "parafrasare" l'output iniziale.

Insomma, si sta iniziando a ragionare in modo importante sul tutto. Nel frattempo, come indicato da LinkResearchTools, esistono già strumenti che cercano di scoprire quali testi sono scritti da IA. Tra questi, il sito Web PoemOfQuotes sembra risultare tra i più interessanti (anche se, inserendo un testo in italiano ottenuto da ChatGPT, il portale ci ha indicato che probabilmente è scritto da un umano).

Questi sono tuttavia servizi pubblici non propriamente affidabili, che distano da quanto già a disposizione in casa Google. Quest'ultima sembra infatti riuscire già ora a rilevare quantomeno alcuni contenuti IA, rendendo questi ultimi meno rilevanti tra i risultati di ricerca. La gestione di questa tipologia di testi è solamente all'inizio, ma risulta interessante notare come molte grandi realtà e la stessa OpenAI sembrino intenzionate a "limitare" il tutto, anche per motivi etici.