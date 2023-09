Come fare uno screenshot con Apple Watch? Non è complicato

Analogamente a quanto avviene su iPhone, iPad e Mac, anche su Apple Watch è possibile acquisire un’istantanea dello schermo. Si tratta di una funzione molto utile per vari scopi, anche per condividere con gli amici la propria homescreen o altre curiosità, ma come si fa?

Innanzitutto è necessario abilitare la possibilità di acquisire screenshot: per fare ciò bisogna aprire l’app Watch su iPhone, spostarsi nel pannello Apple Watch e quindi in “Generali”. Qui, scorrendo verso il basso si deve abilitare l’opzione “Abilita istantanee schermo”. L’opzione può essere attivata anche tramite il pannello “ImpostazionI” direttamente da Apple Watch.

Una volta fatto ciò, per effettuare uno screenshot da Apple Watch è semplicemente necessario premere con due dita in contemporanea la Digital Crown ed il tasto laterale: lo schermo lampeggerà per confermare la procedura.

Ricordiamo che all’inizio della settimana è arrivato watchOS 10 con tante novità. Il sistema operativo infatti introduce tante funzioni anche attese dagli utenti, che danno nuova vita agli smartwatch della compagnia americana.