Come fare uno screenshot intero di una pagina Web? È semplice su Google Chrome

Al netto della questione relativa all'aggiornamento di sicurezza di Google Chrome, è giunto il momento di tornare a trattare le possibilità relative al popolare browser di BigG. Potreste infatti non esserne a conoscenza, ma quest'ultimo consente anche di effettuare senza troppi problemi uno screenshot intero di una pagina Web.

Come procedere da desktop? Una volta raggiunta la pagina Web di vostro interesse, il primo passo è quello di fare uso del pulsante F12, in modo che compaia a schermo la finestra relativa agli strumenti del browser. Non fatevi spaventare dal codice HTML, dato che ciò che vi interessa fare è sfruttare la combinazione di tasti Ctrl+Maiusc+P.

È infatti mediante quest'ultima che risulta possibile accedere alla barra "Esegui", che consente di lanciare diversi comandi relativi al browser. Quel che potrebbe interessarvi fare in questo contesto è dunque digitare "acquisisci screenshot" (o simile), così da trovare la voce "Acquisisci screenshot a grandezza originale".

Una volta premuto, quindi, su quest'ultima, vedrete che dopo qualche secondo verrà scaricata un'immagine in formato PNG. Certo: si tratta proprio di uno screenshot esteso legato alla pagina Web da cui avete deciso di procedere. Insomma, si fa riferimento a un'opzione per certi versi "nascosta", ma come ben potete vedere in realtà non c'è nulla di troppo complicato. In ogni caso, rimanendo in ambito browser, potreste magari voler dare un'occhiata anche alla possibilità di vedere la memoria utilizzata dalle schede di Chrome.