Come fare uno screenshot a Netflix? La soluzione è dietro l'angolo

Anche se la notizia più chiacchierata del 2023 è sicuramente lo stop alle condivisioni su Netflix, non è mai un momento troppo sbagliato per andare alla scoperta di trucchi e funzionalità nascoste che potrebbero "svoltarci" l'esperienza.

Come avrete intuito dal titolo, il "trucchetto" di cui vogliamo parlarvi oggi riguarda proprio quella funzione che manca su Netflix, ma a dirla tutta anche sulle principali piattaforme di streaming dei competitor come Prime Video e Disney Plus.

Stiamo parlando della possibilità di catturare screenshot, funzione disabilitata di default per via dei sistemi di protezione dalle acquisizioni messi in atto dalle compagnie per evitare condivisioni non controllate dei propri contenuti protetti da diritti d'autore.

Senza girarci troppo attorno, la soluzione per queste app, limitatamente alla versione web di queste e solo per i browser basati su Chromium, tra cui Edge e Chrome, consiste nella disattivazione dell'accelerazione hardware, attiva di default.

Per farlo, aprite il vostro browser di fiducia (senza troppe sorprese, il percorso è il medesimo sia su Edge che su Chrome), cliccate sui tre puntini a sandwich in alto a destra e scegliete Impostazioni. Scorrete dal menu laterale fino a Sistema e disattivate l'opzione "Usa accelerazione hardware quando disponibile".



Se le novità sulla condivisione della piattaforma vi hanno spiazzato, potrebbe interessarvi scoprire anche come impostare il nucleo domestico su Netflix.