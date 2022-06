Come fare uno screenshot da PC? Ci sono due modi semplici e gratuiti

Dopo aver visto cosa succede installando Windows 11 senza requisiti, torniamo a navigare tra le funzionalità del sistema operativo Microsoft per rispondere a una domanda piuttosto gettonata.

Oggi, infatti, ci occuperemo di come catturare uno screen su Windows. In realtà, di metodi ce ne sono ben due ed entrambi sono incredibilmente semplici ed efficaci e non richiedono di imparare a memoria complesse scorciatoie o combinazioni di tasti.

L'approccio più semplice e spartano prevede l'utilizzo del tasto dedicato "Stamp" (o "Prnt" in inglese), situato solitamente nella porzione superiore destra della tastiera. Una volta scelta la schermata da catturare, premendo questo tasto verrà salvato lo screenshot nella clipboard, al netto del puntatore del mouse (che non apparirà).

Una volta effettuato questo passaggio, è sufficiente aprire un programma di disegno o fotoritocco di qualunque tipo, incluso il famoso Paint, integrato nel sistema. Aperto Paint, basterà premere CTRL + V per incollare (o usare l'apposita icona in alto a sinistra, immediatamente al di sotto del tasto File.

Il secondo metodo, decisamente più performante, richiede l'apertura dell'app Cattura Schermata, preinstallata anch'essa nel sistema operativo. Da qui, premendo su "Nuovo", saremo invitati a selezionare l'area da catturare e dopodiché potremo modificarla a nostro piacimento e salvarla direttamente dallo strumento nella cartella desiderata di Windows 11.