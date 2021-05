Come fare screenshot su PC con Windows 10? I metodi più semplici

A volte può risultare necessario “fotografare” lo schermo del proprio computer con Windows 10 per condividere con amici, colleghi di lavoro o altre persone alcune informazioni del PC in ogni minimo dettaglio. Per tutti coloro che si bloccano alla domanda “come si fa?”, abbiamo pensato a questa piccola guida a tal proposito.

Lo strumento più semplice da utilizzare e già incluso nel sistema operativo del colosso di Redmond si chiama “Cattura e annota”, concepito dagli sviluppatori proprio per effettuare gli screenshot d’interesse. Per accedervi è sufficiente cliccare sul pulsante Start nell’angolino in basso a sinistra e digitare “cattura e annota”, cliccando infine sulla piccola icona delle forbici.

Una volta aperta la schermata dello strumento, accessibile anche tramite la combinazione Windows + Maiusc + S, basta cliccare sul pulsante Nuovo in alto a sinistra e lo schermo verrà messo automaticamente in pausa per far sì che possiate disegnare una forma geometrica per catturarlo. Le quattro opzioni disponibili sono le seguenti:

Snip in formato libero: permette di disegnare una forma a mano libera attorno a un oggetto per catturarla anche in maniera “fantasiosa” o per ritagli fatti ad hoc;

Taglierina rettangolare: cattura lo schermo formando un rettangolo, semplicemente trascinando il cursore attorno a un oggetto;

Cattura finestra: cattura lo schermo, ma soltanto selezionando una finestra specifica di un’applicazione aperta, ottenendo così un ritaglio molto preciso della schermata d’interesse;

Snip a schermo intero: acquisisce l’intero schermo.

Una volta completata l’acquisizione dello schermo l’editor del programma si riaprirà automaticamente mostrando l’immagine acquisita. Interessante notare come in tale occasione potrete anche ritagliare ulteriormente lo screenshot e modificarlo con note, disegni e altro ancora mediante i pulsanti presenti nell’interfaccia utente.

In alternativa, altro metodo più “sempliciotto” per catturare lo schermo è la combinazione dei tasti Windows+Stamp (indicato altrimenti come Prnt, Prt Scr o Print) che permetterà l’acquisizione della schermata d’interesse, poi salvata sul PC in formato PNG nella cartella Immagini > Screenshot.

Nel mentre Windows 10 ha ricevuto il Patch Tuesday di maggio 2021, il quale ha però causato non pochi problemi con Microsoft Edge nel caso dell’update KB5003173 per Windows 10 versione 2004 e 20H2.