Come si fa uno screenshot scorrevole? C'è una novità su iOS 17

Dopo aver spiegato come trasformare una foto in sticker su iOS 17, continuiamo a spulciare le novità introdotte da Apple nel nuovo sistema operativo in arrivo su iPhone nel corso del prossimo autunno. Tra le novità troviamo una funzionalità che permette di effettuare uno screenshot scorrevole.

Se avete installato la beta di iOS 17, infatti, non dovete fare altro che premere contemporaneamente i pulsanti volume su e quello di accensione, quindi dovrete fare tap sulla miniatura che comparirà in basso a sinistra. A questo punto si aprirà l’interfaccia grafica dello screenshot post-acquisizione che presenterà due opzioni: Schermo e Pagina intera. Queste due opzioni compariranno in alto, insieme ai pulsanti per ritagliare l’immagine, eliminarla o fare altro.

Selezionando “Pagina intera” potrete scorrere l’intera immagine e quindi effettuare uno screenshot al tutta la pagina e non solo alla parte visualizzata sullo schermo. Una volta effettuati i ritagli del caso (ovviamente se necessari) vi basterà cliccare su “Salva su foto” ed il gioco è fatto.