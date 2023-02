Come scrivere una nota su Instagram? È davvero semplice

A fine gennaio abbiamo assistito al lancio delle Instagram Notes in Europa, nuova feature del social network di casa Meta che consente di condividere dei brevi post come se fossero delle Storie. Ma come funziona esattamente? Ve lo spieghiamo noi in poche righe.

Anzitutto, cosa sono esattamente queste Note? Si tratta di piccoli testi da massimo 60 caratteri – emoji comprese – destinati a rimanere attivi per massimo 24 ore nella scheda Direct, ovvero quella dedicata ai messaggi privati. Al contrario delle Storie, difatti, per aggiungere una Nota è necessario aprire la pagina Direct e poi premere, in alto a destra, sull’icona del proprio profilo con il simbolo rotondo del “+” e la didascalia “lascia una nota”.

Fatto ciò, sarà possibile scrivere il messaggio e scegliere se condividerlo per 24 ore con i follower che si seguono o, in alternativa, esclusivamente con gli amici più stretti. Una volta scritta e confermata la nota, essa finirà sulla scheda Direct dei contatti selezionati. Inoltre, è possibile rispondere agli amici premendo sulle loro icone profilo nella stessa barra, inviando loro un messaggio privato in risposta.

Questo nuovo modo per condividere i propri pensieri, alternativo alle Storie e anche meno evidente agli account che ci seguono, è stato proprio concepito come “esperienza più casual” dai gestori di Instagram. Dato il successo che sta riscuotendo al momento potrebbe anche rimanere a lungo, salvo un crollo improvviso di popolarità nei prossimi mesi.

