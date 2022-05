Come scriversi da soli su WhatsApp? Come fare una chat per messaggi salvati

Dopo aver visto come trasferire WhatsApp su un nuovo telefono, torniamo a parlare della piattaforma di messaggistica per eccellenza per rispondere a un'altra domanda: possiamo avviare una chat privata per salvare messaggi e file multimediali?

La risposta è "si e no". Tecnicamente non è possibile avere una chat personale come avviene su Telegram; tuttavia, esiste un curioso workaround che consente di creare qualcosa di molto simile e di pari utilità, però su WhatsApp.

In poche parole, per farlo occorre entrare in un gruppo, rimanere da soli al suo interno e il gioco è fatto.

Nello specifico, iniziamo creando un nuovo gruppo e invitando al suo interno un nostro contatto di fiducia, dal partner a un amico stretto. Dopo averlo fatto, rinominare il gruppo con un identificativo che ci consenta di riconoscerlo, come per esempio "MESSAGGI SALVATI".

Una volta conclusa la creazione del gruppo, espellere l'amico che avevamo invitato al suo interno. A questo punto, avremo creato una conversazione in cui siamo presenti soltanto noi e potremo inoltrare all'interno di questo contenitore tutti i contenuti che ci interessa conservare gelosamente.

Qualora vi foste persi una delle novità più utili degli ultimi anni, vi suggeriamo di andare a scoprire come collegarsi a WhatsApp senza smartphone e beneficiare della rivoluzionata feature multi-dispositivo.