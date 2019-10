Ecco come, secondo un fisico, gli alieni potrebbero spiarci dallo spazio

Se esistono così tante stelle con altrettanti pianeti, possibile che nessuno di questi sia in grado di ospitare la vita? Se le probabilità sono a favore della vita, perché non abbiamo trovato ancora nulla? Difficile rispondere al paradosso di Fermi, ma c'è sempre qualcuno che prova a farlo.

Una semi-risposta al paradosso è stata offerta dal fisico americano James Benford che, per quanto assurda possa sembrare, rimane comunque molto interessante da esaminare e giudicare. Secondo l'uomo infatti, delle ipotetiche civiltà superiori potrebbero aver tenuto la Terra sotto osservazione per milioni di anni.

In che modo? Attraverso delle sonde. "Una sonda situata nelle vicinanze potrebbe attendere la nostra civiltà sviluppare una tecnologia in grado di trovarla e, una volta contattata, potrebbe avviare una conversazione con noi in tempo reale", spiega Benford nel suo studio pubblicato sul The Astronomical Journal.

Come mai non abbiamo ancora trovato queste sonde? Sono ben nascoste. Secondo Benford eventuali sonde potrebbero nascondersi sui near-Earth object (NEO), oggetti del Sistema Solare che si trovano vicini alla Terra. Solo pochi di questi oggetti sono stai esaminati dagli astronomi, e questa loro vicinanza potrebbe offrire un punto di vista ottimale per "occhi alieni", afferma Benford.

A causa di questa possibilità, il fisico sostiene che indagare su questi oggetti dovrebbe essere una priorità per gli astronomi del SETI. "Dovremmo spostarci immediatamente verso l'osservazione di questi oggetti, osservandoli nello spettro elettromagnetico e visitandoli con sonde", scrive Benford.

Quanto è probabile una cosa del genere? "Ovviamente, estremamente improbabile", ha affermato a LiveScience il fisico teorico e astrobiologo Paul Davies dell'Arizona State University, non coinvolto nella ricerca di Benford. "Ma se costa poco andare a dare un'occhiata, perché no?"