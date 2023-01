Come segnalare le chiamate pubblicitarie ricevute dai call center?

Appurato il flop del registro delle opposizioni del Governo, che è stato confermato anche dal Ministro Urso, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha messo a disposizione un nuovo servizio che permette di segnalare i call center che non rispettano la propria opposizione

La segnalazione avviene attraverso questo indirizzo, dove è necessario inserire i propri dati e quelli del proprio numero di telefono (sia fisso che mobile), inclusa la data di registrazione o rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Opposizioni.

Una volta inseriti i dati personali, si passerà alla scheda C in cui bisogna indicare la “tipologia delle telefonate ricevute”: è possibile segnalare se si tratta di telefonate con finalità pubblicitarie (e nel caso che tipo di prodotto), o mute. Nella scheda D invece vengono chiesti tutti i dettagli delle singole chiamate ricevute: data ed ora, numero, ed altro.

Nel comunicato, il Garante indica “il nuovo servizio sostituisce integralmente la segnalazione tramite il modello cartaceo, che non dovrà più essere utilizzato, e fa parte di un pacchetto di servizi e procedure online che il Garante sta implementando per semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempimenti previsti per i titolari”.

Il lancio è avvenuto già da qualche mese, ma alla luce del crescente numero di segnalazioni degli utenti che lamentano una scarsa efficacia del Registro delle Opposizioni, consigliamo di seguire la procedura in questione.