Come segnalare un errore su Apple Mappe? Tutto molto semplice

I servizi di cartografia come Apple Maps si basano anche sulle segnalazioni degli utenti per offrire informazioni più accurate sui luoghi e le attività pubbliche. Ma come si fa, nel caso dell’applicazione presente sui dispositivi Apple, a segnalare un errore?

Nella documentazione ufficiale, Apple sottolinea che se si vuole effettuare una segnalazione per l’applicazione Mappe da Mac è necessario disporre di un computer con Apple Silicon, Apple T2 o Touchbar.

Il processo è molto semplice: una volta aperta l’applicazione basta spostarsi nel tab “Segnala un problema” e quindi sul pulsante “Nuovo resoconto”. A questo punto vi troverete di fronte a tre opzioni: “Aggiungere a Mappe”, “Segnalare problema sulla strada” e “Segnalare problema su un luogo”. A seconda delle vostre esigenze e di ciò che volete fare, fate click o tap sull’opzione desiderata e quindi continuate con la procedura mostrata a schermo.

Una volta inserite tutte le informazioni, potete fare click su “Invia”. Il team di Apple provvederà ad analizzare la segnalazione e verificarla e nel caso modificherà le informazioni mostrate sul servizio.

Qualche anno fa, Apple ha lanciato in Italia la nuova versione di Mappe che rispetto alle release iniziali mostra informazioni molto più precise ed affidabili. Con il passare dei mesi, Apple sta aggiungendo sempre più dati.