Come segnalare un errore su Google Maps? Tutte le opzioni

Google Maps e altri servizi simili legati ai GPS presenti sui dispositivi che usiamo quotidianamente non hanno cambiato solo il nostro modo di viaggiare o di muoverci nelle nostre città, ma anche il processo che ci porta a scegliere attività di nostro interesse. Oggi vi proponiamo una semplice guida per segnalare un’indicazione stradale errata.

Google Maps ha lanciato la modalità immersiva anche in Italia e, sebbene il servizio fornito dal gigante della tecnologia sia stato un enorme passo in avanti in termini di comodità per milioni di utenti nel mondo, può capitare che alcune informazioni presenti sull’app siano in qualche modo sbagliate, fuorvianti o datate.

Google permette agli stessi utilizzatori di segnalare e sistemare eventuali errori. Può capitare, ad esempio, che il servizio di GPS fornisca delle indicazioni errate a proposito della strada da percorrere per arrivare a una certa destinazione e ognuno di noi può aiutare a correggere errori di questo tipo inviando un feedback alla casa di Mountain View.

Per segnalare un errore di questo tipo bisogna innanzitutto disporre di un personal computer, visto che l’opzione di segnalazione di errori non è presente sull’app relativa a smartphone o tablet, e aprire Google Maps sul proprio browser.

Una volta inseriti il punto di partenza e quello di destinazione di cui si siano rilevate indicazioni sbagliate basta cliccare sul percorso per il quale si voglia segnalare un problema, ancora fare clic su Dettagli e quindi inviare un feedback testuale dall’apposita sezione in basso a destra della mappa segnando il passaggio sbagliato con l’icona della bandiera. Fatto questo basterà selezionare il tipo di problema e inviare.

In questo modo si può comunicare a Google il proprio feedback a proposito dei percorsi proposti, mentre per capire come modificare o aggiungere indirizzi o cambiare le informazioni relative ad attività, vi rimandiamo al sito di supporto di Google per Maps, ma in generale è possibile fornire contributi su orari di apertura, posizioni di locali e attività commerciali o aggiungere foto direttamente dall'app di Google Maps per smartphone iOS e Android.



Per gli utenti interessati alla mobilità elettrica segnaliamo inoltre che Google Maps indica anche i tipi di connettori e la potenza delle colonnine presenti sulle strade.