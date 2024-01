Come segnalare a Google Maps un problema? C'è anche l'opzione per gli incidenti

Su queste pagine anche in passato abbiamo segnalato come segnalare un errore su Google Maps in caso di errori. Tuttavia, in alcune circostanze potrebbe essere anche effettuare altre tipologie di segnalazioni: è il caso degli incidenti stradali, ma anche la presenza di autovelox, veicoli in stallo, congestioni o deviazioni. Come si fa?

Fortunatamente, l’applicazione del colosso dei motori di ricerca consente sia da Android che iOS di segnalare uno di questi problemi mentre si è in modalità navigazione.

Ciò che bisogna fare è cliccare l’icona della segnalazione a destra oppure scorrere verso l’alto sulla finestra che mostra il tempo di viaggio stimato. A questo punto, dovrete fare tap su “Invia segnalazione” e scegliere tra la tipologia di segnalazione da fare. Una volta completato tutto ed inserite le informazioni richieste, vi basterà cliccare su invia ed il gioco è fatto.

Se avete sbagliato a selezionare una delle opzioni, potete fare tap su “Annulla”.

L’applicazione di Google Maps permette anche di utilizzare Google Assistant, sempre in modalità navigazione, per effettuare una segnalazione. Basta dire “Ehi Google, segnala..” e pronunciare tutte le informazioni ed il gioco è fatto.