Come seguire la cerimonia degli Oscar 2020 in TV e streaming

Questa sera, nella notte italiana, gli Stati Uniti si fermeranno per la magia degli Oscar. Saranno infatti assegnati i premi dell'Academy di Hollywood in un evento che, contrariamente a quanto avvenuto in passato, non vedrà alcun presentatore fisso ma una serie di ospiti del mondo televisivo e dell'intrattenimento.

Tra gli ospiti attesi troviamo Olivia Colman, Tom Hanks, Mahershala Ali, Jane Fonda, Timothée Chalamet, Keanu Reeves, Penelope Cruz ed altri, mentre per quanto riguarda i momenti musicali si esibiranno Elton John, il fenomeno pop del 2020 Billie Eilish e Idina Menzel.

Dove vedere gli Oscar 2020

La cerimonia come sempre sarà trasmessa in diretta su Sky Cinema Oscar, incluso nel pacchetto Sky Cinema, a partire dalle ore 22:45 con un ricco studio che terminerà all'alba di domani, lunedì 10 Febbraio 2020. Al timone ci sarà ovviamente Francesco Castelnuovo, affiancato da Gianni Canova, Denise Negri e Barbara Tarricone. Tra gli ospiti d'eccezione invece troveremo Joe Bastianich, Ildo Damiano e Euridice Axen.

Gli Oscar 2020 però potranno anche essere visti in chiaro su TV8 ed in streaming su Now TV, per gli abbonati.

Per tutte le nomation degli Oscar 2020 e le relative analisi, vi rimandiamo al nostro speciale pubblicato nella sezione Cinema nella giornata di ieri.

E voi, seguirete la cerimonia o no?