Come seguire il lancio del razzo SLS per Artemis 1: sarà la volta buona?

In seguito all'annuncio della nuova data per la missione Artemis 1, è giunto il momento di tornare sulla questione. Infatti, mancano ormai poche ore al lancio del razzo SLS: la speranza è quella che si tratti della volta buona.

Ricordiamo che il tutto è legato a un viaggio senza equipaggio intorno alla Luna. Di mezzo c'è la capsula Orion e lo sguardo non può che essere rivolto al futuro, in quanto l'obiettivo del programma Artemis in sé è quello di riportare l'uomo sulla Luna (e farlo restare). L'avvio della missione Artemis 1 è stato rinviato più volte, ma ora, come riportato anche da Gizmodo, la NASA vuole tentare il lancio del razzo SLS (Space Launch System) alle ore 07:04 italiane del 16 novembre 2022.

La finestra di lancio è fissata a due ore e sarà possibile prendere visione dell'evento in diretta mediante il canale YouTube ufficiale della NASA (potete anche banalmente fare uso del player presente in apertura). Una missione Artemis 1 di successo aprirebbe la strada a una futura Artemis 2 con equipaggio nel 2024. Tuttavia, chiaramente prima bisogna effettuare tutti i test del caso ed è per questo che Artemis 1 è di fondamentale importanza per l'obiettivo della NASA.

In ogni caso, si fa riferimento a condizioni metereologiche favorevoli al 90% per il lancio dell'SLS. Nel malaugurato caso in cui invece anche questa volta non dovesse trattarsi del momento giusto, ulteriori tentativi potrebbero venire effettuati il 19 novembre o il 25 novembre 2022.