Come seguire le partite di Serie A sul digitale terrestre? Arriva la novità anche DAB+

Abbiamo già spiegato su queste pagine che cos'è il DAB+, ma adesso è arrivato il momento di fare riferimento all'arrivo di una novità in tal senso, che tra l'altro in futuro coinvolgerà anche il mondo del digitale terrestre. Sì, è in arrivo un nuovo modo per seguire le partite di Serie A.

Ciò a cui si fa riferimento è l'annuncio di Radio TV Serie A con RDS, emittente che verrà trasmessa sia in audio che in versione video, persino sul digitale terrestre. Il reveal è infatti arrivato nella giornata del 26 luglio 2023 anche mediante il portale ufficiale di RDS, da cui si apprende che si tratta della "prima Radio TV di una Lega di calcio in Europa".

Quest'ultima andrà in onda a partire dalle ore 07:00 della giornata di sabato 19 agosto 2023, venendo inizialmente trasmessa mediante li succitato DAB+ e IP. Si potrà usufruirne dal sito Web della Lega Serie A e dalla rispettiva applicazione ufficiale (nonché mediante i canali ufficiali RDS). Da notare però il fatto che è già stato annunciato un arrivo in futuro sul digitale terrestre, nonostante per ora i dettagli in merito alla numerazione vengano a mancare (sappiamo però che la radio trasmetterà 7 giorni su 7, offrendo programmi originali dalle sette del mattino a mezzanotte).

Per il resto, va indicato che si tratta di una collaborazione tra la Lega Serie A e RDS 100% Grandi Successi. Tra i conduttori troviamo i nomi di Sandro Piccinini e Serse Cosmi, ma c'è anche la volontà di puntare a un pubblico più giovane mediante collaborazioni con "influencer calcistici molto seguiti su Instagram e TikTok". Insomma, in Italia sta per arrivare un nuovo metodo per seguire la Serie A.