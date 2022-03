Come selezionare più elementi su iPhone? Il trucco 'segreto' è semplicissimo

Apple iOS è un sistema operativo incredibile e col tempo che passa non smette di stupire. Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo, più o meno utile, segreto oppure plateale. Oggi, per esempio, scopriamo come selezionare più elementi in una lista da spuntare, con un singolo gesto.

Ebbene sì, basta un semplice gesto per far partire la selezione di multipli oggetti in una lista di elementi. Come potrete vedere meglio nel video in calce, basta letteralmente un semplice swipe, come segnalato dai ragazzi di The Verge.

Dopo aver visto come funziona lo sblocco con mascherina su iOS, vediamo come attivare questa curiosa funzionalità. Si tratta di una gesture semplice e immediata, alla portata davvero di tutti. Per avviarla, invece di selezionare ogni singolo elemento uno per uno, è sufficiente partire dalla cima della lista e scorrere con due dita anziché uno solo e il gioco è fatto.

Questo trucchetto funziona sia nelle liste che mostrano di fianco il selettore che in quelle che lo nascondono di default, come dimostrato nel secondo video condiviso su Twitter da Jon Porter.

La gesture mostrata sembra funzionare al 100% nelle applicazioni di sistema, ma non è escluso che sia stata già implementata da altri developer su app di terze parti; tuttavia, stilare una classifica sarebbe davvero impossibile. Come riporta la fonte, sembra funzionare correttamente su Messaggi, Mail, Note e Promemoria.

Ricordiamo che quella di Apple per i gesti è una passione innata. Infatti, dopo averli introdotti sui suoi dispositivi di punta, il colosso di Cupertino sembra interessato a implementarli come cardine del controllo anche nella realtà virtuale. In effetti, secondo alcuni esperti, il visore Apple AR metterà le gesture al centro dell'UI.