Come un semplice anello potrà monitorare tutte le fasi nel nostro sonno

"Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli, nel buio incatenarli... e per monitorare il nostro sonno." Parafrasando una famosissima frase di Tolkien, volevamo avvertirvi che in futuro le fasi del nostro sonno potranno essere monitorate attraverso l’uso di un dispositivo indossabile: un anello.

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, perché questi oggetti all'avanguardia sono il frutto del lavoro dell’ingegneria biomedica, sono ricchi di sensori e sono altamente in grado di misurare una vasta gamma di parametri biologici associati ai ritmi sonno-veglia, al sonno e alla reazioni fisiologiche più importanti connesse per le attività fisiche, nonché i principali parametri cardiaci.

La cosa più interessante è che ogni mattina questi dispositivi saranno in grado di inviarvi tramite email o tramite messaggio i dati relativi al vostro sonno registrati nelle fasi notturne. L'anello calcola questo punteggio in base a quanto tempo trascorrerete in ciascuna delle quattro fasi del ciclo del sonno, insieme alla frequenza cardiaca, alla temperatura interna e ad altri parametri corporei che cambiano durante le fasi rem (dormire infatti è essenziale).

Gli esperti consigliano di indossare questi dispositivi per almeno due settimane per stabilire una linea di base per le analisi individuali. L’evidenze scientifiche hanno dimostrato che l’impiego di questi anelli hanno reso possibile in campo clinico una raccolta dati in grado di realizzare un quadro completo ed esaustivo sui dati necessari per riuscire a stabilire una terapia adatta per trattare molte patologie aventi tra la sintomatologia i disturbi del sonno.

Visto che esistono almeno 16 modelli di sonno umano, sembra il minimo.