Come questa semplice roccia si è rivelata essere un prezioso reperto archeologico

Mentre Jim Rylatt e Anne Teather, direttori di Past Participate CIC, un'organizzazione no-profit locale dedicata alla storia e all'archeologia, esploravano la Riserva Naturale Nazionale della Valle delle Pietre (in UK), si sono imbattuti in questo masso e hanno notato una sezione liscia e lucida su un lato: non era una semplice roccia.

Si tratta infatti di un polissoir, una parola francese che significa "lucidatore", e questi strumenti erano utilizzati dai gruppi neolitici per affilare le asce. Sebbene siano stati rinvenuti comunemente in Francia, questo è solo il secondo polissoir indisturbato trovato nella sua posizione originale in tutta l'Inghilterra (a proposito, ecco i siti neolitici più importanti).

Lo strumento ha più di 5000 anni, il che lo colloca nel periodo neolitico in Gran Bretagna, che andava da circa il 4300 al 2000 a.C. Queste pietre raramente sopravvivono, ma avrebbero avuto un'importanza estrema per le persone del Neolitico, poiché senza asce non avrebbero potuto sgombrare il bosco e l'agricoltura sarebbe stata impossibile.

Il polissoir è stato trovato vicino al sito di un'antica via di comunicazione, il che suggerisce che probabilmente non apparteneva a un gruppo fisso. "Questo non era necessariamente un luogo di insediamento, ma un luogo in cui le persone venivano e si muovevano", ha dichiarato Teather al Guardian. Non sono state trovate asce nelle immediate vicinanze, ma Historic England sta avviando un'indagine archeologica più estesa a seguito del ritrovamento.

Inoltre, queste pietre sono molto rare. "L'ultimo è stato trovato nel 1963, quindi in teoria dobbiamo aspettare fino al 2086 prima che il prossimo venga probabilmente scoperto", ha affermato infine Rylatt.