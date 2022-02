Come sentire al meglio l'audio del TV? Il semplice 'trucco' per Sanremo

Dopo avervi spiegato come vedere il Festival di Sanremo su Internet, torniamo a trattare su queste pagine la kermesse canora per via di un'altra questione. Infatti, non tutti potrebbero essere a conoscenza di un semplice "trucco" che può migliorare l'audio.

Dovete infatti sapere che non sono in pochi coloro che, nonostante dispongano di un televisore tutto sommato recente, per abitudine premono semplicemente il tasto 1 del telecomando per prendere visione di Rai 1. Questa è in realtà una cosa da evitare se tenete alla qualità audio e video, in quanto ricordiamo che esiste il canale 501, ovvero Rai 1 HD (a proposito: potrebbe interessarvi seguire il nostro tutorial su come spostare il canale 501 sul numero 1 del digitale terrestre).

Al contrario di quanto si possa pensare, quest'ultimo non è in grado di migliorare solamente la qualità visiva, ma anche quella audio. Probabilmente vi starete chiedendo in che modo. Ebbene, dovete sapere che il canale HD è in grado di fornire un bitrate maggiore, nonché soprattutto un audio surround 5.1. Per farvela breve, è sempre meglio passare per il canale Rai 1 HD (ancora meglio se tramite Tivùsat). Certo, come i più esperti tra di voi ben sapranno, bisogna avere a disposizione un certo tipo di impianto per usufruire del formato 5.1, ma vedrete che già con una soundbar riuscirete a migliorare la resa sonora (e comunque magari noterete qualche leggera differenza anche senza).

Insomma, era giusto portare a galla la questione e approfondire questo piccolo accorgimento, anche se siamo sicuri del fatto che alcuni tra di voi erano già a conoscenza della situazione. Abbiamo colto l'occasione del Festival di Sanremo per farlo.