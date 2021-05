Ecco come si sentono gli astronauti quando ritornano sulla Terra

All'inizio di questo mese quattro astronauti sono tornati dal loro soggiorno sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo aver passato più di 160 giorni nello spazio. Una capsula SpaceX Crew Dragon che trasportava l'equipaggio, infatti, è atterrata al largo della Florida durante il primo sbarco oceanico notturno della NASA in oltre 50 anni.

Gli astronauti sono addestrati per l'andata e il ritorno dallo spazio, ma sicuramente le sensazioni che provano ogni volta sono uniche e perfino emozionanti, anche dopo anni di esperienza. "C'è stato un punto in cui mi ripetevo solo 'respira e inspira', perché mi sentivo davvero pesante. Mi sentivo come quei cartoni animati quando sperimentano la forza G e il loro viso inizia a cedere", ha dichiarato Victor Glover, uno degli astronauti che ha partecipato alla discesa.

Questa è stata, inoltre, la prima missione "regolare" di andata e ritorno interamente condotta a bordo di un veicolo spaziale costruito da SpaceX, che ricordiamo essere la compagnia del miliardario Elon Musk (che sta lavorando parallelamente alla costruzione di Starship e dovrebbe condurre a breve il suo primo volo orbitale).

"Atterrare in acqua è stato interessante perché nessuno di noi sapeva davvero cosa aspettarsi, ma direi dal mio punto di vista, che è sembrato un po' più morbido dell'atterraggio a terra", ha invece affermato l'astronauta statunitense Shannon Walker. Secondo l'astronauta giapponese Soichi Noguchi l'atterraggio è stato abbastanza regolare descrivendolo come "una sensazione fantastica", mentre l'astronauta statunitense Mike Hopkins è sembrato felice perché tra poco tempo anche i "privati cittadini" potranno viaggiare nello spazio e provare la sensazione.

SpaceX in futuro, infatti, lancerà quattro cittadini privati per tre giorni in un viaggio intorno al pianeta.