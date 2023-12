Come separare la cronologia di ascolto su Apple Music? Il filtro per i figli

Mentre i rumor riferiscono che Apple Music punterà molto sul Dolby Atmos, oggi ci soffermiamo su una funzionalità già disponibile sulla piattaforma di streaming del colosso di Cupertino che permette di separare la propria cronologia d’ascolto per ottenere consigli sempre più precisi.

Con iOS 17.2 disponibile da ieri sera, è stata introdotta nelle Full Immersion una feature che permette di filtrare la cronologia d’ascolto. I passaggi da seguire sono i seguenti:

Apri l’app Impostazioni e quindi spostati su Full Immersion Fai tap sul pulsante + in alto a destra per crearne una nuova, e quindi seleziona “Personalizzato” A questo punto bisognerà dare un nome alla propria Full Immersion, scegliendo il simbolo ed un colore e fare tap su “Avanti” Successivamente, bisognerà fare tap su “Personalizza” Nel pannello successivo, potete scorrere in basso e selezionare “Aggiungi filtro” sotto il relativo pannello

Qui vi basterà scegliere il filtro “Musica” e quindi disattivate il toggle accanto ad “Utilizza cronologia di ascolto”. Vi basterà fare tap su “Aggiungi” ed il gioco è fatto. La prossima volta che la musica verrà riprodotta su uno dei tuoi dispositivi, non sarà memorizzata la cronologia d’ascolto a patto che la Full Immersion in questione sia attivata. Ovviamente, per disattivarla basta togliere il toggle dalle impostazioni della Full Immersioni.