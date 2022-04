Come avere tutti i servizi di streaming in un unico posto? C'è Plex

Di recente, abbiamo avuto modo di analizzare la situazione sulle piattaforme di streaming multimediale. Se, da una parte, Netflix sembrerebbe in crisi, però, il mercato è fortemente in salute, complice l'eterogeneità dell'offerta a disposizione.

Molti utenti si saranno trovati nella condizione di voler avere a disposizione più di un servizio di questi, da Netflix a Prime Video, passando per Disney+. Se rientrate in questa descrizione, sicuramente più di una volta vi sarete trovati a chiedervi se esiste un modo per racchiudere tutti i servizi in una sola piattaforma, una sorta di HUB multimediale in cui trovare facilmente i propri contenuti preferiti senza dover passare in rassegna una per una le singole app.

Ebbene, a questo c'è effettivamente una risposta. Il servizio che probabilmente stavate cercando si chiama Plex, un client che recentemente ha aggiunto il supporto a moltissime piattaforme di streaming, oltre ad avere i suoi contenuti e a offrire funzionalità di server multimediale. Insomma, un concentrato di funzionalità racchiuso in una singola app, in cui sono presenti feature gratuite ed altre sbloccabili tramite un piano di sottoscrizione da 4,99 euro al mese.

Fortunatamente, per aggiungere i propri servizi di streaming non dovremo mettere mano al portafoglio, ma sarà necessario recarsi sul sito ufficiale, registrarsi e installare l'app. Una volta dentro, sarà possibile associare i nostri profili delle varie piattaforme semplicemente tramite le impostazioni (icona a forma di ingranaggio), sia su app mobile che su desktop.

Attualmente sono supportati quasi 150 servizi da tutto il mondo, tra cui proprio Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV+. Quanto ai dispositivi su cui è possibile trasmettere i contenuti, sul portale di Plex vengono elencati Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV e Facebook Portal, oltre a sistemi come Roku, Android TV e gli OS proprietari di alcune Smart TV (Samsung Tizen, LG webOS, HiSense VIDAA e Vizio).

Ricordiamo che, di recente, abbiamo raccontato la nostra esperienza con l'Entertainment Space di Google nella recensione di Lenovo Tab P11 5G, un tablet che include la nuova interfaccia multimediale di Android pensata proprio per rendere più semplice la navigazione tra i servizi.