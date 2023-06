Come fa Shazam a riconoscere le canzoni dopo pochi secondi? Lo spiega un video

Shazam è sicuramente una delle applicazioni più popolari di sempre, oltre che una delle più innovative in quanto consente di riconoscere le canzoni nel giro di pochi secondi. Ma come fa? A spiegarlo è un interessante video pubblicato dal Wall Street Journal.

Come si può vedere nella clip presente in apertura, che spiega lo sviluppo dietro l’applicazione, Shazam è in grado di riconoscere fino a 23mila canzoni al minuto ed è stata utilizzata oltre 70 miliardi di volte a livello mondiale. Gli sviluppatori hanno creato una tecnologia che è in grado di mappare tutte le canzoni per poi consentire all’applicazione di mettere a confronto i dati raccolti (anche piccole frazioni di una determinata traccia) e capire di che canzone di tratta.

Il filmato dura poco più di sei minuti e spiega sia le fasi iniziali della creazione del database che l’evoluzione dell’applicazione. Come noto, Shazam è stata acquistata da Apple qualche anno fa, ma il colosso di Cupertino ha preferito comunque lasciarla disponibile sugli store, oltre che chiaramente integrarla direttamente nel proprio sistema operativo dove è disponibile direttamente nel centro di controllo.

Shazam è utilizzata quotidianamente da milioni di persone e proprio la sua estrema precisione rappresenta uno dei punti di forza che la rendono un must sugli smartphone di tutti gli utenti. Questo video fornisce una panoramica ravvicinata di un tool con cui entriamo in contatto tutti i giorni.