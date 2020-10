Come silenziare per sempre una chat o un gruppo su Whatsapp

Dopo alcune settimane di test con gli iscritti al programma beta, ha debuttato su Whatsapp la funzione che consente di silenziare per sempre le chat. La feature è disponibile sulla versione web ed iOS della piattaforma di messaggistica istantanea. Vediamo come funziona.

Il funzionamento è molto semplice: basta semplicemente accedere alle impostazioni della conversazione (o tramite lo swipe up verso sinistra dalla schermata principale o cliccando sul nome nella chat) e selezionare “silenzia” o “disattiva notifiche”. Qui al fianco dei pulsanti “8 ore” ed “1 settimana” è stato aggiunto “sempre”, al posto di “1 anno” che era presente in precedenza.

Quando selezionato, non si riceveranno più notifiche da una determinata conversazione, a meno che uno dei partecipanti non ci tagghi. In questo modo sarà possibile silenziare soprattutto i gruppi troppo rumorosi, con tanti partecipanti, che provocano la ricezione continua di notifiche che potrebbero anche scaricare prematuramente la batteria del proprio dispositivo.

Whatsapp continua anche a lavorare su altre novità: il prossimo aggiornamento includerà la chat diretta con il servizio clienti.

Cosa ne pensate di questa novità? Siamo sicuri che l'arrivo sulla versione pubblica dell'applicazione sarà accolta calorosamente da molti utenti, che l'avevano chiesta a gran voce negli ultimi mesi. L'avete attivata in qualche chat?