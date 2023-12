Come silenziare le chiamate anonime su WhatsApp? C'è l'apposita opzione

Negli ultimi tempi, le chiamate spam si sono “spostate” anche su Whatsapp. Fortunatamente, però, l’applicazione di messaggistica targata Meta consente di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti.

L’impostazione può essere trovata direttamente nel menù Impostazioni interno dell’applicazione e quindi dal sottomenù “Privacy”. Qui + presente il pannello “Chiamate” dove scorrendo si trova lo switch “Silenzia chiamate da sconosciute”: il toggle deve essere sul verde per fare in modo che le chiamate vengano silenziate automaticamente. La procedura è simile sia su Android che iOS.

Attenzione: ciò non implica che queste vengano bloccate, ma semplicemente non si riceverà alcuna notifica. Whatsapp nella documentazione ufficiale spiega che le chiamate silenziate provenienti dai numeri sconosciuti saranno visibili nella scheda Chiamate e nelle notifiche, mentre si potrà richiamare uno di tali numeri direttamente dalla scheda Chiamate. Attenzione però: se si chiama o invia un qualsiasi messaggio al numero silenziato, non si potrà più silenziare le sue chiamate in futuro.

Se un numero invia troppe chiamate, viene data comunque la possibilità di bloccarlo oppure di segnalarlo tramite l’apposita procedura.

Nella giornata di ieri, intanto, Whatsapp ha introdotto la possibilità di fissare messaggi specifici nei gruppi.