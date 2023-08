Come sincronizzare i contatti Google su Mac? Si può fare

Dopo avervi spiegato come fare per nascondere le app su Mac e Macbook, vi sveliamo un altro trucchetto che potrebbe tornarvi molto utile. Sicuramente saprete che è possibile sincronizzare i contatti salvati su iCloud tra iPhone e Mac, ma in pochi sono al corrente del fatto che è possibile fare lo stesso anche con i contatti di Google e Android.

Come spiega iDownloadBlog, potete sincronizzare i vostri contatti Google, Gmail e Android su Mac in molti modi diversi. Il primo, nonché il più semplice, è quello di sincronizzare questi ultimi direttamente con il vostro account iCloud: in questo modo, i vostri contatti Google appariranno su tutti i device connessi al medesimo profilo di iCloud, dunque sia sul vostro iPhone che sui vostri iPad e Mac.

In alternativa, potete effettuare il login al vostro account Google dalle impostazioni del Mac. Fatto ciò, potrete scegliere cosa sincronizzare e cosa no sul device: spuntando anche la casella "contatti", oltre a mail, note, calendari e via dicendo, potrete sincronizzare tutti i numeri salvati sul vostro smartphone Android anche su Mac.

Per verificare di aver importato correttamente i vostri contatti da Google, Gmail o Android sul vostro Mac, a prescindere dalla procedura utilizzata, vi basterà aprire l'app Contatti e, nel menù in alto a sinistra, cliccare su "Contatti" e, successivamente, su "Impostazioni" nel menù a tendina che si aprirà di seguito. Qui, dovrete semplicemente recarvi nella tab "account" e verificare quali e quanti account Contatti sono collegati al vostro dispositivo: se ne manca uno, aggiungetelo inserendo le vostre credenziali e il gioco sarà fatto.

Per velocizzare la sincronizzazione dei contatti tra Mac e Android, dopo aver seguito gli altri step di questa guida, la cosa migliore da fare è effettuare l'uscita forzata dall'app Contatti sul vostro laptop o desktop di Cupertino, riavviare il PC e assicurarvi che sia connesso a internet (e che ogni eventuale rete VPN sia disattivata). Fatto ciò, sarà solo una questione di minuti: la sincronizzazione avverrà in modo completamente automatico.