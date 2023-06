Come sincronizzare il peso tra Apple Watch e iPhone? Esistono le bilance smart

Una delle nuove feature di iOS 17 riguarderà l'app Salute, che porterà con sé delle funzioni di mindfulness e verrà lanciata anche su iPad. Intanto, però, sapete come fare per sincronizzare il vostro peso tra smartwatch e iPhone? Una bilancia smart potrebbe fare al caso vostro.

Per chi non lo sapesse, la misurazione dei dati dell'utente da parte dell'iPhone e degli Apple Watch si fa molto più accurata se si registrano la propria altezza e il proprio peso nell'app Salute. Se l'altezza tende a rimanere stabile lungo tutta la vita adulta, però, il peso può cambiare molto, spesso anche in modo repentino. Per questo, la registrazione manuale dei dati potrebbe non essere sufficiente per i più attenti al monitoraggio smart della propria salute e dei propri allenamenti.

Fortunatamente, l'app Salute è collegata a HealthKit, un framework che permette a Salute di inviare e ricevere dati dell'utente, anche in forma granulare, da altri dispositivi, quali Apple Watch, altri smartwatch, prodotti smart per la casa, auricolari e chi più ne ha più ne metta. Una tipologia di strumenti compatibili con HealthKit sono le bilance smart, che possono essere utilizzate per tenere sotto controllo il vostro peso e sincronizzarne automaticamente l'andamento con l'app Salute.

La più famosa di queste bilance è quella di Withings, che viene venduta in diverse varianti: oltre alla versione "base", che si limita alla misurazione del peso, abbiamo anche la versione che misura la composizione corporea, ma anche quella che misura peso, composizione corporea e frequenza cardiaca, condividendo tutti i dati in tempo reale con Apple Watch e iPhone.

L'altra proposta più nota (e versatile, visto che è compatibile anche con Google Fit e Samsung Health) è la QardioBase X di Qardio, un'altra bilancia che, ad un prezzo pari a circa 120 Euro, misura sia il peso che la percentuale di massa grassa del corpo, fornendo all'iPhone un indice BMI completo dell'utente. Utilissima per chi sta cercando di rimettersi in forma!