Come sintonizzare Boing Plus dopo lo switch off? Ecco come ritrovarlo manualmente

Periodo di grosse novità per il digitale terrestre. Come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro approfondimento relativo ai cambi di numerazione per il digitale terrestre di Maggio 2022, è cambiata anche la posizione di Boing Plus. In molti infatti non riescono a sintonizzare il canale in via automatica, ma come risolvere?

Fortunatamente per voi ci siamo noi: Boing Plus è presente alle LCN 45 e 545, che vengono agganciate automaticamente dai decoder e serie tv nel momento in cui si effettua la ricerca automatica.

Se però non riuscite a trovarlo, però, potete effettuare la sintonizzazione manuale inserendo nel campo di ricerca il Canale 36 UHF con frequenze 594 MHz. Nello stesso mux sono presenti anche i canali QVC, Cine34, Focus, TopCrime e Cartoonito.

Nel caso in cui il decoder non dovesse essere in grado di effettuare la ricerca, potrebbe esserci un problema di potenza del segnale. In tal caso, vi rimandiamo alla nostra guida che spiega come verificare la potenza del segnale del digitale terrestre sul vostro TV e decoder. Nello stesso approfondimento sono anche presenti indicazioni su come migliorare questo aspetto fondamentale per la corretta visualizzazione dei vostri decoder.

Dal 1 Maggio 2022 sono arrivate tante novità su digitale terrestre, nell’ambito dell’ultimo step dello switch off.