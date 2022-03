Come sintonizzare il canale TV Nove dopo lo switch off del digitale terrestre?

Continuiamo a discutere dei problemi segnalati su digitale terrestre dagli utenti a seguito dello switch all'MPEG-4, che è avvenuto lo scorso 8 Marzo 2022 e sta causando non pochi grattacapi agli utenti. A quanto pare, in alcune regioni e territori sarebbe scomparso il canale Nove. Ma c'è un modo per recuperarlo.

Il primo sistema per agganciarlo è effettuare la sintonizzazione automatica del TV e decoder: se collegandovi al 9 non lo riuscite a trovare, oppure se vedete schermo nero, spostatevi al 509. Se a quest'ultima posizione riuscite ad accedere alla posizione senza problemi, allora vi rimandiamo alla nostra guida in cui abbiamo spiegato come fare per modificare la numerazione dei canali TV: spostatelo al 9 ed il gioco è fatto. Attenzione però: questo significa che il vostro TV o decoder non è compatibile con l'MPEG-4, e dal 1 Gennaio 2023 non riuscirete più a vedere la TV.

Il secondo scenario è quello legato alla mancata sintonizzazione: in questo caso il consiglio è di effettuare una ricerca manuale.

A questo punto spostatevi nel pannello del vostro TV/decoder e quindi inserire il Canale 44 UHF e 658 MHz se si abita in Sardegna, Liguria, Toscana ed Umbria, mentre nel restod'italia il canale è 32 UHF e 562 MHz. Nello stesso Mux vengono anche agganciati altri canali.