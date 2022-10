Come sintonizzare il nuovo canale Warner TV su digitale terrestre?

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, manca poco al debutto del nuovo canale Warner TV su digitale terrestre, che rappresenterà una novità molto importante per l'offerta televisiva italiana.

Il canale sarà attivo a partire dal 30 Ottobre 2022 e, come noto, sarà completamente gratuito e sarà presente alla posizione 37 della guida TV.

Dal momento che si tratta di un canale disponibile su tutto il territorio italiano, la sintonizzazione non richiederà una procedura particolare, e ciò che dovete fare sarà semplicemente effettuare la ricerca dei canali su digitale terrestre, come abbiamo a più riprese spiegato nella guida dedicata in vista dello switch off al DVB-T2. Per facilitare la procedura, potete anche attivare la ricerca automatica dei canali, in modo tale da averlo a disposizione direttamente il giorno del lancio.

Secondo le indiscrezioni trapelate, Warner TV offrirà una ricca programmazione di film e programmi legati alla storia del cinema e della televisione. Si tratta del nuovo canale del portafoglio Warner Bros. Discovery, che si aggiunge a NOVE, Real Time, Food Network, DMax, Giallo, HGTV, Motor Trend, i canali tv per i più piccoli, K2 e Frisbee.

La compagnia americana ha spiegato che "Warner TV offrirà al pubblico una selezione di titoli che hanno fatto la storia del cinema e della serialità americana, aprendo una finestra inedita sull’incredibile mondo delle grandi produzioni targate Warner Bros., fatto di storie divertenti ed avventurose, drammatiche ed emozionanti, da vedere e rivedere, spaziando dagli iconici supereroi ai grandi classici, con l’opportunità di scoprire e riscoprire anche gli esordi delle grandi star di Hollywood".